Von 1962: Dieser Ferrari wurde für 48 Millionen Euro versteigert

Dieser rote Flitzer schaffte es am Montag beinahe an die Spitze: Bei den knapp 48 Millionen Euro, die der Käufer zahlte, handelt es sich um den zweithöchsten Betrag, der jemals für ein Auto auf einer Auktion bezahlt wurde.

Leuchtend rot, rasend schnell und definitiv auch ganz schön teuer: Ein Ferrari 250 GTO aus dem Jahr 1962 ist am Montag in New York für 51,7 Millionen Dollar (umgerechnet knappe 48 Millionen Euro) versteigert worden. Mit dieser Summe spielt der stolze Käufer oder die stolze Käuferin ganz oben mit – es handelt sich um den zweithöchsten Betrag, der jemals für ein Auto auf einer Auktion bezahlt wurde. Das teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit. Wer der erfolgreiche Bieter oder die erfolgreiche Bieterin war, behielt es hingegen für sich. Zuvor hatte der Sportwagen 38 Jahre lang einem Sammler aus den USA gehört.

Das teuerste Auto in einer Auktion

Lange Reise für den Ferrari

Immerhin schaffte es der rote Ferrari von 1962 auf den zweiten Platz bei einem 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring in Deutschland. Nach mehreren Rennen in Italien wurde er Ende der 1960er Jahre in die USA exportiert. Dort wechselte das Auto mehrmals den Besitzer, bevor es 1985 in die Hände eines Sammlers aus Ohio gelangte, der es am Montag verkaufte.