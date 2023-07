Autofahren: Von Australien bis Zypern – das sind die kuriosesten Verkehrsregeln

In Frankreich gilt, dass jene Autos Vortritt haben, die in den Kreisel fahren und nicht jene, die sich schon darin befinden. imago images/YAY Images

In der Ferienzeit sind viele Schweizerinnen und Schweizer mit ihren Fahrzeugen im Ausland unterwegs. In einigen Ländern gelten zum Teil kuriose Verkehrsregeln.

Zypern: Kein Essen im Auto

Jeder hat diesen einen Bekannten, bei dem Essen im Auto strengstens untersagt ist, zu groß ist seine Angst vor einem Klecker, zu klein das Vertrauen in seine Freunde. Zypern will nicht, dass dieser Umstand Freundschaften gefährdet und hat deshalb Essen im Auto grundsätzlich verboten. Wer in Zypern im Auto isst oder trinkt, zahlt 85 Euro – selbst wenn das Auto stationiert.

Italien: In der Nacht gilt besondere Achtsamkeit

In Italien herrschen in der Nacht zwar die gleichen Verkehrsregeln wie am Tag, aber die Bußen sind um ein Drittel höher als am Tag. Wer zwischen 22 und sieben Uhr zu schnell fährt und geblitzt wird, zahlt dementsprechend weitaus mehr, als wenn er tagsüber dasselbe Verkehrsvergehen begehen würde.

Spanien: Happy Hour für Bußen

Die Mittagsruhe beziehungsweise die Siesta ist in der spanischen Kultur tief verankert. Auch aus diesem Grund können Autofahrer an Tankstellen für zu lautes Musikhören geahndet werden. Wer sich dennoch nicht daran hält, wird gebüßt. Doch in Spanien ist dies nur halb so schlimm – zumindest, wenn man zeitig zahlt. Wer seine Schulden innerhalb von 20 Tagen begleicht, erhält einen Rabatt von 50 Prozent.

Griechenland: Darf ich nun parken oder nicht?

In Griechenland gibt es, wie auch in Luxemburg zwei unterschiedliche Halteverbote. Im Gegensatz zu Luxemburg geht es dabei jedoch nicht darum, ob man kurz halten darf oder eben gar nicht. Die Jahreszeit ist der entscheidende Faktor. Bei einer Halteverbotstafel mit einem senkrechten Strich ist Parken in ungeraden Monaten verboten, bei einer Tafel mit zwei Strichen in geraden Monaten.

Großbritannien: Kostspielige Pfützen

In England regnet es bekanntlich viel, Pfützen am Rande der Straßen sind daher Alltag. Wer durch eine dieser Pfützen fährt und dabei Passanten nass macht, riskiert eine Geldstrafe von bis zu 5000 Euro. Das Risiko dürfte in der Praxis jedoch nicht allzu groß sein. Wo gerade keine Verkehrskamera ist, dürfte das Vergehen wohl nur schwierig zu beweisen sein. Apropos: In England gelten Bußen nur, wenn sie von einer Person mit Uniform samt Hut ausgestellt werden.

Frankreich: Verkehrte Welt im Kreisel

Die Beschilderung im französischen Straßenverkehr kann teils etwas irreführend sein. Auf Schildern ist zum Beispiel hier und da zu lesen, dass der Kreisverkehr Vortritt hat; in den meisten Fällen ist dies aber nicht der Fall. In Frankreich gilt nämlich, dass jene Autos Vortritt haben, die in den Kreisel fahren und nicht jene, die sich schon darin befinden.

Österreich: Kooperation ist Gold wert

Die österreichische Polizei hat keine Lust auf unnötigen Aufwand. Aus diesem Grund gibt es eine sogenannte «Blaulichtsteuer». Rufen zwei Unfallparteien die Polizei, obwohl sie auch einfach ihre Daten untereinander hätten austauschen können, kommt es zu einer Strafe von 36 Euro. Zum Vergleich: Das Fahren ohne Vignette auf der Autobahn kostet 120 Euro.

In Europa gibt es bereits zahlreiche kuriose Verkehrsregeln, deren Zweck unterschiedlich nachvollziehbar ist. Noch kurioser wird es jedoch außerhalb Europas: Die Verkehrsregeln verlassen den Bereich des Kuriosen und begeben sich immer näher hin zur Absurdität.

USA: Schwarze Autos bringen Pech

Die Vereinigten Staaten sind ein riesiges Land und zugleich die Heimat zahlreicher kurioser und teils absurder Verkehrsregeln. So dürfen in Colorado am Sonntag zum Beispiel keine schwarzen Autos fahren. Das Gesetz ist jedoch nur ein Relikt aus der Vergangenheit, das kaum mehr durchgesetzt wird. Alkohol am Steuer ist in den USA wenig überraschend auch untersagt, Alkohol im Kofferraum hingegen ist kein Problem: Geöffnete Alkoholflaschen sind in den USA nur im Kofferraum zugelassen.

Australien: Die Hände gehören ans Steuer

Der Fahrlehrer hat es seinen Schülern unermüdlich eingetrichtert: Beide Hände gehören permanent ans Steuer. Machen tut es dennoch kaum einer. Anders läuft es in Australien: Dort ist es untersagt, den Arm aus dem Fenster hängen zu lassen – außer man möchte einem anderen Verkehrsteilnehmenden etwas signalisieren.

Südafrika: Tier- statt Rechtsvortritt