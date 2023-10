Von Brücke gestürzt: Busunglück in Venedig fordert mindestens 21 Tote 

Der Bus stürzte von einer Hochstraße auf Bahngleise in Mestre. Einsatzkräfte sind mit mehreren Krankenwagen am Unfallort.

In der Ortschaft Mestre bei Venedig kam es am Dienstagabend zu einem schweren Busunfall: Ein Bus stürzte von der Rampe der Rizzardi-Überführung und fing Feuer. Nach ersten Angaben soll es mindestens 21 Todesopfer geben – darunter auch zwei Kinder und ein Teenager. Mindestens 18 Menschen wurden verletzt. Ein kleines Mädchen soll schwere Verbrennungen erlitten haben. Feuerwehrleute, Polizisten und mehrere Rettungswagen sind vor Ort.

Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, sprach von einer «schrecklichen Tragödie», die seine Stadt am Abend heimgesucht habe. «Eine apokalyptische Szene, es gibt keine Worte», so Brugnaro in einem Post auf der Online-Plattform X. Auch ein Feuerwehrmann sagte zu Corriere della Sera: «Es gibt viele Todesfälle, zu viele.»

Auch Premierministerin Giorgia Meloni meldete sich zu Wort: «Ich drücke mein tiefstes Beileid, mein persönliches Beileid und das der gesamten Regierung, für den schweren Unfall aus, der sich in Mestre ereignet hat. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien und Freunden.» Der stellvertretende Ministerpräsident und Verkehrsminister Matteo Salvini schrieb: «Ich verfolge ständig die neuesten Nachrichten über den dramatischen Unfall in Mestre. Ich bete für die Opfer und diejenigen, die um ihr Leben kämpfen.»

Nach Angaben des Sprechers des Bürgermeisteramts gab es «mindestens zehn Verletzte unterschiedlicher Schweregrade», die in Spitäler in Mestre, Padua und Treviso gebracht worden seien. Die Gesundheitsbehörden in Venedig lösten den Notfallplan aus und riefen medizinisches Personal in die Notaufnahmen zurück.