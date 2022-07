Marketing-Agentur: Von Burger King zum Times Square – Der Aufstieg eines jungen Luxemburgers

Für Sofiane geht es zwischen Luxemburg, Dubai, Paris und dem amerikanischen Kontinent hin und her. In einem immer voller werdenden Kalender reiht sich ein Termin an den anderen. «Manchmal sind die Arbeitstage 15 Stunden lang», erzählt er. Mit 24 Jahren leitet er eine erfolgreiche Agentur für digitales Marketing, die sich um die Interessen von Youtube-Stars und erfolgreichen Gamern kümmert. Insgesamt vereinen seine Kunden eine Followerschaft von 45 Millionen Nutzern in den sozialen Netzwerken.

Die Geschichte begann laut Sofiane vor zweieinhalb Jahren mit einer zufälligen Begegnung mit dem belgischen Youtuber Teeqzy, der sich online mit seinem kleinen Bruder angefreundet hatte. «Als ich mich ein wenig mit ihm unterhielt, wurde mir klar, dass er ein Bedürfnis hatte zu dem ich ihm eine Lösung anbieten konnte», erklärt er. Damals interessierte er sich zwar schon lange für Social Media, doch die Zeichen standen nicht wirklich darauf, dass er einmal ein erfolgreicher Geschäftsmann in dem Feld werden würde.

Um sein Studium zu finanzieren, klapperte er mehrere Jahre lang als Mitarbeiter die Burger King-Restaurants in Luxemburg ab. In Frankreich hatte er ein Diplom in Wärmetechnik gemacht, bevor er ein duales Masterstudium begann, das er zwei Wochen vor Studienende abbrach, um seinem Instinkt zu folgen. Ziel war dann Dubai – «eine Stadt, die für die Entwicklung von Geschäften günstig ist», so Sofiane. Heute wächst «Rachi Media» exponentiell, beteiligt sind fünf Mitarbeitern, darunter sein Bruder und Freunde.

«Wir schuften uns ab, aber wir lieben, was wir tun, und werden dafür belohnt. Ich bin nie im Urlaub, sondern arbeite überall auf der Welt». Die in den sozialen Netzwerken gezeigten Reisen, Autos und schicken Restaurants spiegeln ihren neuen Lebensstil wider. «Wir wollten bis 2022 einen Umsatz von zwei Millionen Euro erzielen», ist das ambitionierte Ziel.