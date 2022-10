Virtual Rangers: Von CFL bis CHL – Fortbildungen werden mehr und mehr virtuell

Verschiedene Unternehmen im Großherzogtum, wie etwa ArcelorMittal, setzen VR-Techniken in der Ausbildung ein. Virtual Rangers

Um bei Weiterbildungen innerhalb des Unternehmens erfolgreich zu sein, wagen sich viele Firmen mittlerweile in die virtuelle Realität. Matthieu Bracchetti, CEO der Firma Virtual Rangers, hat bereits namhafte Unternehmen des Großherzogtums, wie etwa ArcelorMittal, die CFL oder das CHL («Centre hospitalier de Luxembourg») betreut. Mehr und mehr Firmen kommen mit ihren speziellen Anliegen zu ihm.

«Die Probleme, mit denen sie zu uns kommen, beziehen sich auf die Sicherheit oder auf Soft Skills.», erklärt er. «Diese innerhalb der klassischen Ausbildung in den Mittelpunkt zu rücken, gelingt häufig nicht. Sie kommen dann auf uns zu, um sich auszutauschen oder ein ausführliches Monitoring zu erhalten. Zusammen entwickeln wir dann ein Konzept, wir arbeiten immer mit einem Experten des im Fokus stehenden Bereichs. Haben wir einmal alle Daten gesammelt, erstellen wir ein 'story board', um dann eine Lösung innerhalb der virtuellen Realität anzubieten».

Individuelle Lösungen, je nach Kunde

Die Lösungen sind den Bedürfnissen für jede Firma einzeln angepasst. «Unsere Schulungen liegen preislich zwischen 10 und 15.000 Euro und unterscheiden sich in der Länge und dem Schwierigkeitsgrad der Lernmodule», betont Matthieu Bracchetti. «Wir passen uns immer dem Budget des Kunden an. Manchmal brauchen wir ein oder zwei Monate, um ein Projekt abzuschließen. Bei komplexeren Szenarien, wo man mehr Details benötigt, kann es sechs bis acht Monate dauern. Manchmal dauern die Konzipierung und die szenische Umsetzung länger als die Entwicklung. Der Prozess der 'Gamifizierung' kann längere Zeit in Anspruch nehmen».

Nach zwei, durch die Gesundheitsmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie, geprägten Jahren, hat sich gezeigt: Die Ausbildung auf Distanz mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation zu absolvieren, ist nicht das beste Mittel, um Verbindungen zu schaffen. «Der Markt der VR-Produkte ist komplett explodiert», so der Virtual Rangers-CEO. «Die Nutzer in unterhaltsame und innovative Szenarien einzubinden, ist beliebt und die Nachfrage an Kursen hat zugenommen».

Je nach Bedarf der Unternehmen können verschiedene Szenarien geschaffen werden. Virtual Rangers

Innerhalb weniger Jahre hat Virtual Rangers erlebt, wie sich die Mentalität der Unternehmen verändert. «Bei der Darlegung der Risiken im Bereich «Gesundheit» oder «Sicherheit», präsentiert sich die «klassische» Schulung oft aus einem moralisierenden Blickwinkel, indem sie beispielsweise eine Person darstellt, die einen Unfall hat», so Matthieu Bracchetti. Schafft man es dabei nicht, sich mit dem Fehler zu identifizieren, kann der Zweck der Schulung verfehlt werden. Für die CFL Cargo haben wir eine andere Art ‹Gamifizierung› entwickelt. Der Anwender war vordergründig beteiligt, wir spielten einen Detektiv, der an einer Unfallstelle ankam. An ihm lag es, alle Indizien zu erkennen und am Ende seine eigene Schlussfolgerung zu ziehen, um zu verstehen, wie es zu dem Unfall kommen konnte».