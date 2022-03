Kontrovers : Von «Danke, Serena» bis zu «schäm dich, Serena»

Sexismus oder nicht? Nach dem Eklat beim US-Open-Finale zwischen Serena Williams und Naomi Osaka gehen die Meinungen weit auseinander.

Das Gute an Twitter ist ja, dass sich ein jeder bemerkbar machen kann. Das Schlechte an Twitter ist ja, dass sich ein jeder bemerkbar machen kann. Und so wird am größten Stammtisch der Welt auch jetzt wieder debattiert, diskutiert und beleidigt. Aktueller Anlass: Der Finale der US Open der Frauen, Naomi Osaka gegen Serena Williams, Newcomerin gegen Legende, Japan gegen die USA.