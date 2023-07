Ukraine-Krieg: Von den Russen verschleppt – der Leidensweg von Mariana (23)

Während die 16-jährige Alina Checheluck nach einem Verhör im Filtrationslager in Bezimenne Anfang Mai 2022 freigelassen wurde, landete ihre ältere Schwester Mariana in russischer Kriegsgefangenschaft. Nachfolgende Grafik zeigt die Stationen von Mariana und Alina nach Kriegsausbruch auf.

An diesen Orten in der Ukraine und Russland soll sich Mariana aufgehalten haben.

Das ist passiert

Den Eltern, Natalya und Vitaliy sowie der Schwester Alina gelang die Flucht in die Schweiz. Sie leben heute im Kanton Aargau in einer Flüchtlingsunterkunft. Im Interview mit unseren «20 Minuten»-Kollegen erzählen sie, was sie über die Aufenthaltsorte von Mariana wissen. In der Zwischenzeit freigelassenen Kriegsgefangene würden der Familie Informationen zu Mariana geben.