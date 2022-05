Rheinland-Pfalz : Von der JVA in die Ausnüchterungszelle

KOBLENZ – Am Tag seiner Entlassung aus dem Gefängnis hat sich ein 49-Jähriger Mann derart betrunken, Polizeibeamte geschlagen und bespuckt, dass er direkt wieder in der Zelle gelandet ist.

Kurzer Ausflug: Nacht acht Monaten Haft musste ein 49-Jähriger in Koblenz am Tag seiner Entlassung gleich wieder in die Ausnüchterungszelle.

Am Tag seiner Entlassung aus dem Gefängnis haben Polizisten einen 49-Jährigen in Koblenz sturzbetrunken wieder in Gewahrsam genommen. Am Montagnachmittag hätten Passanten den Mann gemeldet, der hilflos auf den Treppen am Bahnhofsplatz gelegen habe, teilte die Polizei am Dienstag mit.