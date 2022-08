EU : Von der Leyen kündigt Reform des Strommarkts an

Die Kommission arbeite an einer «Sofortmaßnahme und an einer strukturellen Reform des Strommarkts».

Die Energieminister der EU-Länder wollen am Freitag kommender Woche zu einem Dringlichkeitstreffen zusammenkommen.