Christine Majerus: Von der Rennradmeisterin zur Kinderbuch-Zeichnerin

Christine Majeurs hat ganz offensichtlich Talent fürs Fahrradfahren. In dieser Disziplin hat die Luxemburgerin schon mehrere Meistertitel abgeräumt. Fernab von der Rennstrecke hat die 35-Jährige noch eine zweite Leidenschaft: Sie zeichnet gerne. Gerade wurde das Kinderbuch «E Vëlo fir de Muli» veröffentlicht, mit Texten von Catherine Anen. Die Illustrationen stammen von Christine Majeurs. «Die letzten Zeichnungen habe ich während der Tour of Britain angefertigt», erzählt sie.

Die Geschichte handelt von der jungen Mia. Sie und ihr kleiner Esel Muli sind unzertrennlich. Es gibt allerdings ein Problem: Beim Fahrradfahren kann sie den Esel vorne in den Korb setzen, für ihn selbst gibt es aber kein Fahrrad in passender Größe. Mias ganze Familie arbeitet gemeinsam an einer Lösung, damit Muli auch in die Pedale treten kann. Als Christine Majeurs von diesem Projekt gehört hat, war sie sofort begeistert: «Bei einer Geschichte übers Fahrradfahren bin ich natürlich sofort dabei».