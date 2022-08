Camping in Luxemburg: Von Dürre lassen sich Holländer den Urlaub nicht vermiesen

«Der Fluss in der Nähe unseres Zeltes hatte meist richtig Strömung. Dieses Jahr führt er nicht einmal Wasser», erzählt uns Wim, während er für sich und seine Frau – die schon mit ihren Großeltern nach Luxemburg zum campen fuhr – «Pannekoek» backt. Tatsächlich muss man sich bis ins Flussbett der Clerve begeben, um zwischen den Kieselsteinen kleine Rinnsale zu entdecken, in denen sogar noch winzige Fischchen leben.

Wims Landsmann Nick urlaubt seit drei Tagen auf dem Campingplatz in Kautenbach. «Momentan ist es überall in Europa so, deshalb schockt uns der niedrige Wasserstand nicht», erzählt er L'essentiel. Und auch wenn das grundsätzlich furchtbar sei, «für Urlaub ist das Wetter natürlich perfekt». Auch den niedrigen Wasserstand der Clerve wissen Nick und sein Freund zu nutzen: «So kann man mal in einem Fluss spazieren gehen.»