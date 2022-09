Canyoning-Unglück in Deutschland : Von Flutwelle mitgerissen – Polizei findet Leiche von 27-Jähriger

Im deutschen Oberallgäu war eine 27-jährige Frau beim Canyoning von einer Sturzflut überrascht worden. Rettungskräfte konnten sie am Sonntag nur noch tot bergen.

Beim Unglück in der Starzlachklamm sind außerdem zwei Männer schwer verletzt worden.

Am Samstag hatte sich in der Starzlachklamm im bayerischen Oberallgäu ein Canyoning-Unglück ereignet. Eine 27-jährige Frau war von den Wassermassen mitgerissen worden. Die Leiche der Frau ist am Sonntag entdeckt worden.