Happy-end : Von Impfgegner entführter Junge zurück bei Mutter

Ein Impfgegner entführte seinen Sohn und setzte sich ins Ausland ab. Nun konnte Koen van Ballaert in Panama verhaftet werden.

Ein entführter Zehnjähriger aus Mühlacker bei Pforzheim (Baden-Württemberg) ist nach Angaben der Ermittler wieder in der Obhut seiner Mutter. Der Vater des Kindes sei in Panama in Auslieferungshaft, sagte ein Sprecher der Pforzheimer Staatsanwaltschaft am Montag. Der 50-jährige Koen van Ballaert sei auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls am Samstag in der Stadt Pedasi verhaftet worden. Der Vorwurf lautet demzufolge auf Entziehung Minderjähriger. Zuvor hatte das «Mühlacker Tagblatt» darüber berichtet.