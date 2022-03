«Batman»-Attentäter : Von Joker zu James und gleich unheimlich

James Holmes, der bei der «Batman»-Premiere in Aurora 12 Menschen erschossen hatte, zeigte sich jetzt vor Gericht in seinem «natürlichen» Look. Der ist nicht minder gruselig.

James Holmes, der «Batman-Attentäter», auf Polizeifotos kurz nach dem Attentat mit orangen Haaren und jetzt mit braunem Kurzharrschnitt.

Das orangefarbene Haar war bislang das auffälligste Merkmal des so genannten «Batman»-Attentäters. Jetzt ist die Haarpracht weg: Holmes (24) zeigte sich vor Gericht mit braunem, kurz geschnittenem Haar. Sein starrer, unheimlich wirkender Blick hingegen bleibt unverändert.

Im Gegensatz zu früheren Anhörungen, in denen Holmes einen müden und verwirrten Eindruck machte, trat er jetzt fast schon munter auf: Der 24-Jährige habe sich im Gerichtssaal umgesehen und Reportern und seinen Anwälten sogar zugelächelt, berichten US-Medien.

In der Anhörung vom Donnerstag verzichtete die Staatsanwaltschaft darauf, einen Einblick in Holmes’ Notizbuch zu erhalten. Holmes hatte dieses Büchlein einige Tage vor der Tat seiner Psychiaterin Lynne Fenton geschickt. Es enthält offenbar Bilder von gewalttätigen Szenen, die Holmes vor seinem Angriff gemalt hatte.

Bilder nicht veröffentlicht

Die Staatsanwälte wollten diese Bilder vor Gericht zulassen, um Einblicke in Holmes’ Geisteszustand zur Tatzeit zu geben. Holmes’ Verteidiger aber bestanden darauf, dass das Notizbuch mit den Zeichnungen unter die ärztliche Schweigepflicht fielen und deswegen nicht veröffentlicht werden dürften. Um den Prozess nicht weiter zu verzögern, gab die Staatsanwaltschaft nach und verzichtete auf eine Nutzung der Bilder.

James Holmes wird angeklagt, am 20. Juli während der Premiere des neuesten Batman-Films «The Dark Night Rises» in einem Kino in Aurora 12 Menschen, darunter ein drei Monate altes Baby, erschossen und 58 Personen teils schwer verletzt zu haben.