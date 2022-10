Louis Vuitton: Von Karl Lagerfeld kreiert – Boxsack von Kadyrow kostet  175.000 Euro.

Auch die dazugehörige Verpackung befindet sich in Kadyrows Büro.

Der Staatssender Grosny TV hat kürzlich den Generaldirektor für strategische Initiativen getroffen. In den Fernsehbildern ist zu sehen, dass es der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow im Sporttraining wohl luxuriös mag. Die Bilder, welche auf dem Telegram-Kanal von «Protest Live» öffentlich gemacht wurden, zeigen den von Karl Lagerfeld entworfenen Boxsack. Laut n-tv gehören zur Ausrüstung ein Aufbewahrungskoffer, sowie Boxhandschuhe inklusive Aufbewahrungshandtasche und eine Fußmatte. Gehalten ist sie im klassischen Design, wie man es beispielsweise von den «Louis Vuitton»-Handtaschen kennt.

Die Boxausrüstung wurde damals nur 25 Mal produziert und hat einen Wert von umgerechnet rund 175.000 Euro. Laut n-tv wurde der Boxsack auch separat in drei unterschiedlichen Größen verkauft. Die Preisspanne betrug dabei zwischen umgerechnet rund 3400 Euro bis 4400 Euro. Welche Variante davon Kadyrow besitzt, ist anhand der Bilder nicht ersichtlich.

Der russische Präsident hat ihn zum Generaloberst befördert

Kadyrow fällt immer wieder mit provokanten Äußerungen auf und ist einer der lautstärksten Unterstützer der russischen Offensive in der Ukraine. Am Samstag hatte er sich für den Einsatz von Atomwaffen mit geringer Sprengkraft ausgesprochen, nachdem sich die russischen Streitkräfte aus der ostukrainischen Stadt Lyman zurückgezogen hatten.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass der 46-Jährige vom russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich zum Generaloberst befördert wurde. Putin habe ihn persönlich angerufen und zur Beförderung gratuliert, schreibt Kadyrow in seinem Telegram-Kanal. Es sei eine große Ehre für ihn. «Ich gebe mein Wort, dass ich das entgegengebrachte Vertrauen rechtfertigen werde», so Kadyrow. Generaloberst ist hinter Marschall und Armeegeneral der dritthöchste Dienstgrad der russischen Streitkräfte.