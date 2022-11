Karriere in Luxemburg: Von Kunststudentin zur Pressesprecherin

Nach ihrem Abitur am Kolléisch im Bereich Bildende Künste ging es für die 30-jährige Luxemburgerin nach Paris an die Sorbonne. Dort absolvierte sie ihren Bachelor in Kunst und Kultur. «Ich träumte immer davon, Kuratorin zu werden und in einem Museum zu arbeiten», so Dora. Für ihren Master in Ausstellungstheorie und -praxis verschlug es sie nach Wien, wo sie erste Berufserfahrungen in einer Galerie für zeitgenössische Kunst sammelte.