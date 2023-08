Festivalwochenende: Von Pfadfindern bis Heiratskandidatin – Feierrausch beim e-Lake

Wummernde Bässe und fulminante Lasershow hatten den Echternacher See am Wochenende fest im Griff. Für den traditionellen Familiensonntag haben feierwütige Electro-Fans das Gelände den jüngeren Tänzern überlassen. Darunter auch eine Pfadfindergruppe aus den Niederlanden. «Erster Tag in Luxemburg und das auch noch mit solch einer tollen Überraschung, besser geht es nicht», erzählt uns die 16-jährige Elena. Am nächsten Tag soll es zum Wandern auf den Mullerthal-Trail gehen, doch vorher wird noch der See unsicher gemacht.