Mit dem E-Auto in den Urlaub: Von Portugal bis Dänemark – Leser berichten von ihren E-Trips

Urlaub mit E-Auto – dieser Idee begegnen viele immer noch mit Skepsis. Um sich ein Bild von den verschiedenen Meinungen zu dieser Thematik zu machen, hatte L’essentiel daher vor einigen Tagen einen Aufruf gestartet und seine Leser befragt, ob sie sich vorstellen könnten, mit dem E-Auto in den Urlaub zu fahren.

Eric ist Grenzgänger aus Frankreich und fährt seit einigen Monaten mit dem Tesla Model Y zur Arbeit. Mit seiner Familie ist er damit dieses Jahr bereits in den Urlaub gefahren, auf die Insel Oléron in der Nähe von La Rochelle. Hin und zurück ist das eine Strecke von etwa 2000 Kilometern – und wenn man Eric zuhört, ein Kinderspiel: «Der Tesla-Planer ist zuverlässig, man gibt die Informationen ein und er berechnet automatisch die Stopps und die benötigte Zeit.»

160 Euro für Hin- und Rückreise – Finanziell steht das E-Auto etwas besser da

Nach dem Start in Longwy machte die Familie den ersten Halt in Troyes, wo das Auto zum ersten Mal kurz aufgeladen wurde. Eric sagt: «Wir hatten gerade zu Ende gegessen, da war der Wagen auch schon fertig». Bei einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern hat sein Fahrzeug eine Reichweite von 400 Kilometern. Mit Gepäck und der ganzen Familie an Bord reduzierte sich die Reichweite dann aber auf 290 bis 320 Kilometer.