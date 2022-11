Océane Bellow: Von Praktikantin in Luxemburg zur Schönheitskönigin in Frankreich

«Sie ist gerade auf dem Weg nach Hause, sie kann es noch nicht realisieren». Pedro, Océanes Lebensgefährte, erzählte am Montagabend von seinem «Stolz». Die junge Frau war am Samstagabend in der Nähe von Paris zur «Miss Togo France Diaspora» gewählt worden, einem breiter angelegten, parallel zur Miss Togo stattfindenden Schönheitswettbewerb für Frauen togolesischer Herkunft, die in Europa leben. Ziel sei es, «die Kultur aufzuwerten, die weibliche togolesische und afrikanische Schönheit in der Diaspora zu fördern» und gleichzeitig das Vereinswesen zu unterstützen.