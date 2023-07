LNS-Experte: Von Spray bis Bonbons – Drogen werden vielfältiger

Anhand der Ergebnisse schätzt der Experte, dass Luxemburg beim Drogenkonsum insgesamt im europäischen Durchschnitt liegt. Auch den Ecstasy-Konsum ordnet er so ein. «Aber wir haben mehr Kokain», so Schneider. Amphetamin und Methamphetamin seien hingegen unterdurchschnittlich vertreten. Doch er muss einschränken: «Das Grenzgänger-Phänomen ist statistisch schwer zu erfassen.»

Noch kein Fentanyl

Zudem verfolgt das LNS die qualitative Entwicklung der Drogen und, ob neue synthetische Drogen auftauchen. «Die Qualität von Cannabis ist in etwa gleichbleibend, aber der THC-Gehalt steigt seit einigen Jahren», berichtet Serge Schneider. «Es gibt – zumindest im Moment – viel Kokain auf dem Markt. Der Reinheitsgrad ist relativ hoch, die Preise aber nicht.» Die MDMA-Konzentration in Ecstasy-Pillen sei als «mittelhoch» einzuordnen. Unterschiedlichste synthetische Drogen würden generell zunehmen, einschließlich halbsynthetisches Cannabis, so Schneider.

Eine andere Beobachtung, die seine Abteilung macht: Drogen werden vielfältiger. «Man findet sie als Spray, Pulver, Pillen und als Bonbons. Durch die Teilnahme am europäischen Netzwerk sind wir im Allgemeinen ‹up-to-date›, um neue Produkte aufzuspüren, die auf den Markt kommen», erklärt der Toxikologe. «Glücklicherweise haben wir noch kein Fentanyl gescreent», sagt er, «das sind diese Opioide, die in den USA Tausende von Todesfällen verursachen.» In Europa gebe es sie vor allem in den baltischen Staaten. «Alle haben Angst davor, dass sie auch hierher gelangen könnten, weil sie sehr giftig sind.»