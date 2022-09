Kurz vor Schulbeginn : Luxemburgs Kids werden für den großen Tag ausgerüstet

LUXEMBURG – Die Materialliste in der einen, die Kinder an der anderen Hand: Die jährlich im Spätsommer anzutreffende Spezies «Schulmaterial-Shopper» ist wieder unterwegs.

«Den Schulranzen hat die Oma schon auf der Braderie gekauft, aber es fehlten noch Stifte, Lineal und Kleber», erzählt Vanessa und läuft mit ihrem achtjährigen Sohn Jim an den prallgefüllten Supermarktregalen vorbei. Die beiden sind bei Weitem nicht die einzigen, die in der Woche vor Schulbeginn noch für die richtige Ausrüstung sorgen müssen. Zu erkennen sind die fleißigen Schulmaterial-Shopper meist an der Liste in der Hand, die akribisch abgearbeitet wird. «Einige Kugelschreiber sind ausverkauft», bemerkt Amadou mit Blick auf die Listen seiner beiden Jungs Mamadou und Hassane.