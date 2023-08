Königliche Hoheit: Von Website gestrichen – Prinz Harry verliert royalen Titel

Ohne großes Aufsehen und ganz diskret vollzog der Buckingham-Palast nun eine wichtige Änderung auf der offiziellen Website des britischen Königshauses. In der Biografie von Prinz Harry wurde sein royaler Titel «Seine Königliche Hoheit» (HRH) entfernt.

Der Monarch oder die Monarchin bestimmt über HRH-Titel

Um die drei Buchstaben für sich zu beanspruchen, braucht es die Erlaubnis des amtierenden Monarchen oder der amtierenden Monarchin. Es war König George V., der im Jahr 1917 eine klare Regelung erließ, um die gehandhabte Titelvergabe etwas einzuschränken. Demnach steht diese Anrede allen Kindern und Enkelkindern des Monarchen zu, also auch der älteste Sohn des Sohnes des Prinzen von Wales wird von Geburt an so genannt. Alle anderen Personen, die den Titel bis dahin innehatten, durften ihn nur auf Erlaubnis des Monarchen oder der Monarchin weiter führen.