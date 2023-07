Kontrollierte Grausamkeit: Von wegen, aggressive Menschen haben sich nicht im Griff – im Gegenteil

Andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Hunger, aber nichts zu essen , oder ein nerviger Kollege: Es gibt so einiges, was Menschen aus der Haut fahren lässt. Während einige solche Dinge mit einem Schulterzucken abtun, regen sich andere tierisch auf. Ihnen wird dann oft mangelnde Selbstkontrolle attestiert. Doch offenbar zu Unrecht.

Stimmts nicht?

Zumindest stimmt es nicht immer: Laut einer neuen, im Fachjournal «Social and Personality Psychology Compass» erschienenen Studie ist oft das genaue Gegenteil der Fall und die Aggression häufig das Ergebnis einer erfolgreichen Selbstbeherrschung mit einem ganz besonderen Ziel: zu einem späteren Zeitpunkt größere Vergeltung zu üben, so Studienautor David S. Chester von der Virginia Commonwealth University im amerikanischen Richmond.

Wie kommt Chester zu dem Fazit und was steckt dahinter?

Aggression als Resultat von Selbstkontrolle – wie ist das zu erklären?

Sind das alles Beobachtungen oder gibt es handfeste Daten?

Es gibt auch handfeste Daten. So fanden sich unter den ausgewerteten Arbeiten auch solche, in denen die Forschenden die Gehirnaktivitäten von friedfertigeren und aggressiveren Probanden miteinander verglichen hatten und dabei feststellen, dass «aggressives Verhalten zuverlässig mit erhöhter – und nicht nur mit verminderter – Aktivität im präfrontalen Kortex des Gehirns einhergeht». Dort befindet sich das Kontrollzentrum im Gehirn. Die Erkenntnis zeige, dass das Argument, dass Aggression in erster Linie das Ergebnis mangelnder Selbstkontrolle sei, schwächer sei als bisher angenommen.

Was verändert die Studie?

Laut Chester zeigt sie, dass das bisherige Narrativ überholt ist und dass Aggressivität nicht immer mit mangelnder Selbstdisziplin zusammenhängt. Die Ergebnisse verdeutlichten, wie wichtig eine ausgewogene, differenzierte Sichtweise sei, «in der Selbstkontrolle je nach Person und Situation Aggression sowohl einschränken als auch befeuern kann». Dieses neue Wissen müsse auch in die Therapie einfliessen, so der Sozialpsychologe. Denn bislang zielten diese darauf ab, den Betroffenen beizubringen, ihre Impulse zu unterdrücken, was in einigen Fällen aber kontraproduktiv sein dürfte.