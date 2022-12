Afghanistan: Von wegen «Taliban 2.0» – die leeren Worte der Radikalislamisten

Taliban-Führer am 15. August 2022 an der Zeremonie zum ersten Jahrestag der Übernahme von Kabul.

Recht auf Bildung?

Das Verbot sei notwendig, damit sich die Geschlechter an den Universitäten des Landes nicht mischten, so der Bildungsminister. Zudem verletzten einige Lehrinhalte islamische Grundsätze.

Noch im September zwang die Taliban-Regierung in Kabul Studentinnen zur Vollverschleierung in den Hörsälen, ansonsten durften diese an den Vorlesungen nicht teilnehmen. Jetzt dürfen die Frauen und Mädchen gar nicht mehr studieren.

Recht auf Arbeit?

Mehrere ausländische Hilfsorganisationen haben deswegen ihre Tätigkeit in Afghanistan vorerst ausgesetzt, weil sie nicht mehr operieren könnten. So würde ein solches Verbot die Versorgung mit humanitärer Hilfe im bettelarmen Afghanistan zusammenbrechen lassen: Über 28 Millionen Afghanen sind von humanitärer Hilfe abhängig. Es würde «ein Todesurteil auf Raten für das asiatische Land darstellen», schreibt die spanische El-Pais.

Offenbar sind aber mehrere Ausnahmen vorgesehen. Weibliche Angestellte der Vereinten Nationen und ausländische Angestellte von NGOs seien von dem Verbot ausgenommen – ebenso alle Frauen, die im Gesundheitsbereich arbeiteten. So steht es zumindest in einem Protokoll des Wirtschaftsministeriums der Taliban.

«Gemäßigte» Scharia?

Heute müssen sich Frauen von Kopf bis Fuß verschleiern und sind von zahlreichen Bereichen des öffentlichen Lebens weitgehend ausgeschlossen. Sie dürfen ohne Begleitung eines männlichen Familienangehörigen nicht an ihren Arbeitsplatz fahren oder reisen. In Kabul ist Afghaninnen seit einigen Monaten der Besuch von öffentlichen Parks und Fitnessstudios untersagt.

Abkehr von al-Qaida?

So dürfte es kein Zufall sein, dass al-Qaida-Chef Ayman al-Zawahiri im Herzen des gehobenen Diplomatenviertels von Kabul wohnte – in einem Haus des hochrangigen Beraters des Innenministers des Regimes.

Zudem verübt der in Konkurrenz zu den Taliban stehende IS Khorasan, der besonders gewaltbereite Ableger des Islamischen Staates (IS) , weiter tödliche Angriffe und Selbstmordanschläge. Die UN Mission in Afghanistan zählte zwischen August 2021 und Juli 2022 700 Todesopfer aus Anschlägen, die dem IS Khorasan zugeschrieben werden.