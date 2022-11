Timothy und Lydia: Vor 30 Jahren als Embryonen  eingefroren – jetzt wurden sie geboren

Im April 1992 wurden Timothy und Lydia gezeugt und als Embryonen eingefroren – am 31. Oktober 2022 wurden sie geboren. Somit sind sie die am längsten eingefrorenen Embryonen , die lebend geboren wurden, von denen man weiß, wie CNN berichtet.

Ihre Eltern Rachel und Philip Ridgeway hatten bereits vier Kinder, die ohne Spender oder IVF-Verfahren gezeugt wurden. «Wir haben uns nie auf eine bestimmte Anzahl von Kindern festgelegt, die wir haben möchten», so Philip. «Wir haben immer gedacht, dass wir so viele haben werden, wie Gott uns schenken will, und als wir von der Embryonenadoption hörten, dachten wir, dass das etwas ist, was wir gerne tun würden.»