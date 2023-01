«Romeo und Julia» : Vor 50 Jahren drehten sie eine Nacktszene – jetzt verklagen sie Paramount Pictures

Wegen einer vor mehr als 50 Jahren gedrehten Nacktszene fordern die Schauspieler Olivia Hussey und Leonard Whiting von der Filmproduktionsfirma Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe.

1 / 4 Leonard Whiting und Olivia Hussey verklagen die Filmproduktionsfirma Paramount Pictures auf Schadenersatz. imago/UPI Photo Grund dafür ist eine Szene im 1968 erschienenen Film «Romeo und Julia». Die beiden Schauspieler sind darin kurzzeitig nackt zu sehen. imago images / United Archives Der 2019 verstorbene Regisseur Franco Zeffirelli (links) habe sie zu der Szene überredet und ihnen gesagt, dass der Film ohne die Szene scheitern würde, heißt es in der Klage. imago images / Independent Photo Agency Int.

Die Darstellung nackter Brüste und Hintern der beiden damals Minderjährigen in der 1968 veröffentlichten Fassung von «Romeo und Julia» des italienischen Regisseurs Franco Zeffirelli sei «sexuelle Ausbeutung» durch Paramount, argumentieren die beiden in ihrer in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien eingereichten Klage.

Die damals 15-jährige Hussey und der damals 16-jährige Whiting waren in dem später preisgekrönten Film kurz entblößt zu sehen. In der Klage heißt es, der 2019 verstorbene Zeffirelli habe sie zu der Szene überredet und ihnen gesagt, dass der Film ohne die Szene scheitern würde. Zudem habe der Regisseur zuvor versichert, die Schauspieler würden nicht tatsächlich nackt, sondern mit fleischfarbener Unterwäsche bekleidet sein.

Hatte die Szene negative Auswirkungen auf beruflichen Erfolg?

Die Beklagten seien «unehrlich» gewesen und hätten die «nackten oder teilweise nackten Minderjährigen» heimlich gefilmt, heißt es in der Klage weiter. Die beiden Schauspieler fordern Schadenersatz in Höhe von mehreren Hundert Millionen Dollar. Sie begründen dies damit, dass sie in den fünfeinhalb Jahrzehnten seit der Veröffentlichung des Films seelische Qualen und emotionalen Schmerz erlitten und infolge der Aufnahmen nur begrenzten beruflichen Erfolg gehabt hätten.

«Szene war für den Film notwendig»

Hussey und Whiting waren für ihre Rollen in «Romeo und Julia» mit dem Golden Globe ausgezeichnet worden. Der Zeitschrift «Variety» gegenüber hatte Hussey die Nacktszene in dem Film zuletzt im Jahr 2018 in einem Interview verteidigt und betont, dass Zeffirelli sie geschmackvoll umgesetzt habe. «Sie war für den Film notwendig», sagte sie dem Magazin damals.

Die Klage der beiden Schauspieler wurde am letzten Geltungstag einer Regelung eingereicht, die die Verjährungsfristen für Kindesmissbrauch in Kalifornien zeitweise außer Kraft gesetzt hatte.

