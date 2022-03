Flug nach Paris - Vor 60 Jahren beförderte Luxair ihre ersten Passagiere

An diesem Donnerstag vor 60 Jahren ließ Luxair – ehemals Luxembourg Airlines Company – ihr erstes Flugzeug, eine Fokker F27, zum Flughafen Le Bourget in Paris starten. Nach Paris folgten mit Amsterdam und Frankfurt noch im selben Jahr zwei weitere Flugziele, insgesamt wurden 9000 Passagiere abgefertigt, wie die Fluggesellschaft in einer Pressemitteilung bekannt gab.