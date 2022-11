«Rise Against» in der Rockhal : «Vor allem in Europa haben wir viele loyale Fans»

ESCH/BELVAL – Am heutigen Montag wird es in der Rockhal wieder rockig. Die US-amerikanische Alternative-Rockband «Rise Against» ist nach fünf Jahren endlich wieder in Luxemburg. L'essentiel hat mit dem Gitarristen Zach Blair gesprochen.