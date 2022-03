Fußball-Bundesliga : Vor dem Derby im Norden liegen die Nerven blank

In der englischen Woche der Fußball-Bundesliga messen sich am Dienstag zwei leidgeprüfte Nordlichter. Das zweite Spiel des Tages wird zum Duell der Mauer-Experten.

Der Saarländer Jonas Hector (links, gegen Mathew Leckie) will mit den Kölnern in Ingolstadt was holen. Das Hinspiel endete 1:1.

Mit einem Sieg im Niedersachsen-Derby gegen den VfL Wolfsburg will Hannover 96 zumindest vorübergehend den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga verlassen. Trainer Thomas Schaaf hofft, dass seine Profis durch den ersten Sieg nach der Winterpause am vergangenen Wochenende in Stuttgart neues Selbstvertrauen gesammelt haben und nun auch am Dienstag (20 Uhr) gegen den leicht schwächelnden Champions-League-Achtelfinalisten punkten. «Sie haben erlebt, dass das Spiel ihnen Bestätigung gibt», berichtete Schaaf über seine Spieler, die zuvor sieben Pleiten am Stück in der deutschen Beletage hatten einstecken müssen.