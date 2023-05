Eisgekühlter Bommerlunder und Widmungen: Vor dem Festival-Sommer heizten die Toten Hosen Luxemburg ein

Die deutschen Punkrocker traten am heutigen Mittwoch in der Rockhal in Esch-Belval auf.

Nach ziemlich genau fünf Jahren sind die Punk-Rocker aus der nordrhein-westfälischen Hauptstadt endlich wieder zurück in die Rockhal gekehrt. Bereits zum vierten Mal begeisterten sie ihre luxemburgischen Fans – in einer ausverkauften Halle.

Auch nach 41 Jahren Bühnenerfahrung wird den Düsseldorfern immer wieder die gleiche Frage gestellt: «Sind die Toten Hosen noch Punk-Rock?» Gleich zu Beginn gibt die Band mit ihrem Song «Alle sagen das» ihr Statement dazu. «Die Hosen sind kein Punk-Rock mehr» sang Campino, «alle sagen das. Doch was alle sagen, das ist uns scheißegal!» Dass der Front-Sänger im Juni bereits 61 Jahre alt wird, merkte man ihm dabei absolut nicht an.

Nach der Benelux-Tour geht's auf Festival-Tour

Nach über zwei Stunden und drei Zugaben waren dann alle erschöpft. Auch ein etwa neunjähriger Junge in der ersten Reihe, dem Campino im Laufe des Konzerts eine Limo schenkte und das Lied «an Tagen wie diesen» widmete. Nachdem sich der Frontsänger schließlich des Öfteren bei «Zehn kleine Jägermeister» verzählte, verabschiedeten sich die Düsseldorfer mit «You'll never walk alone».

Wer die Toten Hosen in Luxemburg verpasst hat, kann sie allerdings auf einem der nächsten Festivals erleben: Bereits am kommenden Wochenende sind die Düsseldorfer beim «Rock am Ring» und «Rock im Park», bevor es danach weiter auf Festivals in Österreich, der Schweiz und Großbritannien geht.