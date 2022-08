Ukraine : Vor einem halben Jahr befahl Putin die Invasion – so verlief der Krieg bisher

Am 24. Februar startete die russische Invasion in der Ukraine. Zum Unabhängigkeitstag am 24. August werden schwere Angriffe erwartet. Ein Überblick zum bisherigen Kriegs-Geschehen.

1 / 14 Am 24. Februar suchen Menschen in Kiewer U-Bahn-Stationen Schutz. IMAGO/UPI Photo Ein mehrere Kilometer langer russischer Konvoi bewegte sich am 28. Februar in Richtung der ukrainischen Hauptstadt Kiew. AFP Bereits am ersten Tag der Invasion wurden Luftangriffe auf Mariupol und das dortige Asowstal-Werk durchgeführt. IMAGO/CTK Photo

Die Ukraine feiert am Mittwoch den 31. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Sowohl der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski als auch das US-Außenministerium warnen, dass Russland den Unabhängigkeitstag für besondere Brutalität und für Schläge gegen zivile Infrastruktur und Regierungseinrichtungen nutzen könnte. Gleichzeitig dauert der Krieg in der Ukraine am 24. August seit genau einem halben Jahr an. Ein Überblick über den bisherigen Kriegsverlauf:

24. Februar – Die Invasion beginnt

Am 24. Februar kündigte Russlands Präsident Wladimir Putin einen «militärischen Spezialeinsatz» zur «Entnazifizierung» der Ukraine und zum Schutz ihrer russischsprachigen Bewohner an. In den frühen Morgenstunden beginnt mit Luft- und Raketenangriffen die russische Invasion.

Selenski bleibt trotz der Gefahr in der Hauptstadt Kiew, um sein Land zu verteidigen. Der Westen beschließt Militärhilfen für die Ukraine und beispiellose Sanktionen gegen Russland, die mit der Zeit weiter verschärft werden.

3. März – Cherson wird eingenommen

Die russischen Truppen greifen die Südküste der Ukraine an und erobern einen Großteil der Region Cherson, die wegen ihrer großen Agrarflächen und ihrer Nähe zur von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim wirtschaftlich und strategisch wichtig ist. Die Stadt Cherson wird als erste ukrainische Stadt am 3. März von russischen Truppen eingenommen.

25. März – Russland verschiebt Fokus auf Donbass-Region

Die russischen Truppen versuchen, Kiew einzukreisen und die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw im Nordosten des Landes einzunehmen, stoßen dabei aber auf massive Gegenwehr. Angesichts der stockenden Offensive verkündet Russland am 25. März einen Strategiewechsel: Die Armee soll sich nun auf die «Befreiung» der ostukrainischen Donbass-Region konzentrieren.

Im Kiewer Vorort Butscha werden am 2. und 3. April nach dem Abzug der Russen Dutzende Leichen von Zivilisten entdeckt, einige mit gefesselten Händen und Folterspuren.

21. Mai – Eroberung von Mariupol

Die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine wird seit dem Beginn der russischen Invasion belagert. Am 21. Mai verkündet die russische Armee die Einnahme des Asow-Stahlwerks in Mariupol, die Stadt ist damit vollständig unter russischer Kontrolle. Fast 2500 ukrainische Kämpfer geraten in russische Kriegsgefangenschaft.

3. Juli – Ganz Luhansk fällt unter russische Kontrolle

Mit der Eroberung der Städte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk bringt Russland am 3. Juli die gesamte Donbass-Region Luhansk unter seine Kontrolle. Danach nehmen die russischen Truppen auch die zweite Donbass-Teilregion Donezk ins Visier. In eroberten Gebieten werden russische Pässe ausgegeben und der Rubel als Zahlungsmittel eingeführt.

Mitte Juli – Gegenoffensive in der Südukraine

Die ukrainische Armee startet eine Gegenoffensive im Süden des Landes. Mit Hilfe schwerer Waffen aus Europa und den USA erobert sie Dutzende Dörfer zurück und zerstört strategisch wichtige Brücken in der Region Cherson. Zuletzt gibt es auch immer wieder Explosionen und Angriffe auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt und andere russische Militäreinrichtungen auf der Krim.

Ende Juli – Angst vor Atomkatastrophe

Das seit März von der russischen Armee besetzte Atomkraftwerk Saporischschja wird ab Ende Juli wiederholt beschossen. Die Angriffe wecken Befürchtungen einer atomaren Katastrophe am größten Atomkraftwerk Europas. Moskau und Kiew machen sich gegenseitig für den Beschuss verantwortlich.

Der ukrainische Akw-Betreiber Energoatom wirft Russland vor, das Atomkraftwerk an das Stromnetz der Krim anschließen zu wollen und dazu Stromleitungen der Anlage beschädigt zu haben.

Blockierte Getreide-Exporte

Wegen des Krieges sind monatelang alle Getreide-Exporte der Ukraine aus ihren Schwarzmeer-Häfen blockiert. Unter Vermittlung der Türkei und der UNO unterzeichnen Russland und die Ukraine am 22. Juli Abkommen zur Wiederaufnahme der Exporte. Am 1. August verlässt das erste Schiff mit 26.000 Tonnen Mais den ukrainischen Hafen Odessa.