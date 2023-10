Vor Haaland und Mbappé: Lionel Messi gewinnt zum achten Mal den Ballon d'Or

Lionel Messi mit seinen Söhnen bei der Vergabe des Ballon d'Or. AFP

Ballon d’Or: Lionel Messi

Der Argentinier holte sich mit PSG in der vergangenen Saison den Meistertitel in der Ligue 1. In wettbewerbsübergreifend 41 Spielen gelangen Messi 21 Tore und 20 Vorlagen. Ausschlaggebend für die Wahl dürften aber vor allem seine Auftritte an der WM in Katar gewesen sein. Mit sieben Toren und drei Vorlagen führte der 36-Jährige Argentinien praktisch im Alleingang zum WM-Titel. Es ist der achte Ballon d'Or für Messi.

Ballon d'Or Féminin: Aitana Bonmatí

Die Weltmeisterin tritt damit die Nachfolge ihrer spanischen Landsfrau und Barcelona-Teamkollegin Alexia Putellas an. Mit ihrem Club holte die 25-Jährige in der letzten Saison die Meisterschaft und den Champions-League-Titel. Im Sommer folgte mit Spanien der WM-Titel in Australien und Neuseeland. In 45 Partien für Club und Land gelangen ihr 21 Treffer und 22 Vorlagen.

Aitana Bonmatí tritt die Nachfolge von Alexia Putellas an. REUTERS

Bester Jugendspieler (Kopa Trophy): Jude Bellingham

Jude Bellingam folgt auf Barcelonas Gavi, der die Trophäe im vergangenen Jahr abräumte. Für Dortmund absolvierte der Engländer in der abgelaufenen Saison 42 Spiele, erzielte 14 Tore und bereitete sieben vor.

Bester Torwart (Yashin Trophy): Emiliano Martínez

Der argentinische Weltmeister-Torwart schnappt sich etwas überraschend die Auszeichnung. Triple-Sieger Ederson von Manchester City geht leer aus. Martínez wurde auf der Bühne von seinem Vater überrascht.

Bester Stürmer (Gerd Müller Trophy): Erling Haaland

Der Norweger hat in der Saison 2022/2023 unglaubliche 56 Tore für Club und Nationalmannschaft erzielt. Er setzt sich damit deutlich vor Kylian Mbappé und Harry Kane durch. Dafür gibt es den Preis, der nach dem legendären deutschen Stürmer Gerd Müller benannt ist.

Erling Haaland setzt sich vor Kylian Mbappé und Harry Kane durch. AFP

Bestes Männer-Team: Manchester City

Die Skyblues triumphierten in der vergangenen Saison in der Premier League, im FA Cup und in der Champions League.

Bestes Frauen-Team: FC Barcelona

Die Katalaninnen holten den spanischen Meistertitel sowie den Champions-League-Pokal.

Sócrates-Award: Vinícius Júnior

Der Real-Madrid-Flügel wird für seine Kinderhilfe-Stiftung geehrt. Diese verschafft Kindern in Brasilien bessere Bildungsmöglichkeiten.