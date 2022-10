NIEDERKORN – «Ein seltsamer und aggressiver Typ». Am Tag nach der Ermordung einer 62-jährigen Frau und ihres 54-jährigen Ehemanns auf offener Straße taucht, vor dem Hintergrund eines Nachbarschaftsstreits, das gewalttätige Profil des mutmaßlichen Schützen auf.

Doppelmord in Niederkorn : «Vor Jahren hat er mir erzählt, er werde sie töten»

Eine Frau, die Kinder anschreit, sie sollten nicht über die Straße gehen und eine Parade an Polizeiautos. Zwei Beobachtungen, die sich von der scheinbaren Ruhe eines sonnigen Herbstmontags in Niederkorn abheben. In einem Wohngebiet zwischen Bahngleisen und der Infrastruktur von ArcelorMittal.

In der Rue des Trévires soll ein 74-jähriger Mann das Unwiderrufliche getan haben, indem er seine beiden Nachbarn, eine 62-jährige Frau und ihren 54-jährigen Ehemann, auf offener Straße erschoss, wie die Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag mitteilte. «Das ist nicht menschlich. Er hat viermal geschossen, zwei Kugeln für jedes Opfer, während die Frau noch versuchte zu fliehen», sagte ein schockierter Zeuge.

«Er schrie die Leute an»

Mehrere Anwohner des Wohngebietes beschrieben Konflikte um meterhohe Zäune, Ruhestörung und anderen traurig-alltäglichen Streitereien. Den Zeugenaussagen zufolge wurden zahlreiche Nachbarn vom mutmaßlichen Täter terrorisiert. Das ging so weit, dass einige beschlossen hatten, die Interaktion mit ihm auf ein Minimum zu beschränken. «Er schrie die Leute an. Wenn ein Fußball in seinen Garten flog, zerschnitt er ihn», berichtete ein Nachbar.

Die Spannungen zwischen beiden Parteien haben ihren Höhepunkt erreicht. «Er sagte vor einigen Jahren zu mir: ‹Ich werde sie töten›», berichtet ein Bekannter des Hauptverdächtigen. Obwohl die Gewalt der Szene die Nachbarschaft erschütterte, überraschte der Ausgang des Dramas nicht alle: «Die Polizei hat mehrmals eingegriffen, auch die Gemeinde war informiert», berichtet der Nachbar. Die Bürgermeisterin von Differdingen, Christiane Brassel-Rausch, erklärte auf Anfrage von L'essentiel: «Ich habe keine Kenntnis von früheren Meldungen. Aber ich hatte noch nicht die Möglichkeit, unsere Abteilungen zu konsultieren. Es ist schrecklich. Die schockierten Personen können sich an die Gemeinde wenden».

«Man musste nur sehen, wie er seinen Hund schlug»

Der mutmaßliche Mörder, der vor etwa zehn Jahren in die Gegend gezogen war, stellte sich als «ehemaliger Gefängniswärter im Ruhestand» vor. Von seinen Nachbarn wurde er als «seltsamer, ungeselliger Typ, der seine ganze Zeit in seinem Garten verbrachte» beschrieben, er war «verbal sehr aggressiv». «Man musste nur sehen, wie er seinen Hund schlug. Bis zu dem Tag, an dem man das Tier nicht mehr hörte...», berichtet ein Bewohner des Viertels.