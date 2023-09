Luxemburg: Zollbeamte erwischen Tabakschmuggler auf frischer Tat

Einen Transporterfahrer aus der Normandie jagte ein Unglück nach dem anderen: Weil er offenbar einen Teil seiner Gehaltszahlung für August nicht erhalten hat, wollte er auf anderem Wege sein Einkommen aufbessern – auf nicht ganz legalem Wege, wie Le Républicain Lorrain berichtet. Dafür sei er vergangenen Freitag nach Rodingen gefahren, um – gegen eine Bezahlung in unbekannter Höhe – große Mengen Tabak zu kaufen. Stolze 19.300 Euro in bar blätterte er demnach für rund 160 Kilogramm Tabak hin.

Doch das nächste Unglück sollte nicht lange auf sich warten lassen, denn wie das französische Blatt weiter schreibt, sei dem Mann entgangen, dass französischen Zollbeamten in seiner Nähe waren. Nachdem er 159,5 Kilogramm Tabak in einen gemieteten Lieferwagen geladen hatte, klickten auch schon die Handschellen. Laut Bericht von Le Républicain Lorrain wurde der Mann am gestrigen Montag von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 83.300 Euro und einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.