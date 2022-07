Nach Brutalo-Sturz: Vor zwei Jahren war er fast tot, nun sorgt Rad-Star für ein Märchen

Auf der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt war er auf der Zielgeraden mit einer Geschwindigkeit von über 90 Kilometern in der Stunde in die Banden gekracht.

Was für ein Happy End! Fast zwei Jahre nach seinem sehr, sehr schlimmen Sturz hat Fabio Jakobsen sein eigenes Radsport-Märchen geschrieben und die zweite Etappe der 109. Tour de France gewonnen. Am Samstag war der Niederländer im Sprint in Nyborg der Schnellste und setzte sich unter anderem gegen den Belgier Wout van Aert durch, der dank des 2. Rangs das Gelbe Trikot des Gesamtführenden übernahm.

Dass er überlebt hat, war ein Wunder

Doch wieso ein Radsport-Märchen, warum ein Happy End? Was war das für ein brutaler Sturz vor fast zwei Jahren? Nun: Auf der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt war er auf der Zielgeraden mit einer Geschwindigkeit von über 90 Kilometern in der Stunde in die Banden gekracht. Sein Landsmann Dylan Groenewegen hatte die Ideallinie verlassen und ihn abgedrängt. Regungslos blieb Jakobsen liegen, die Sportwelt bangte um sein Leben. Nach einer fünfstündigen Operation musste er zunächst in ein künstliches Koma versetzt werden.