Luxemburg : Voraussetzungen zum Wahlrecht werden reformiert

LUXEMBURG – Die Lockerung der Wahlregeln für ausländische Einwohner soll «vor Mitte Juli» in Kraft treten.

Die Lockerung der Wahlregeln für ansässige Ausländer bei Kommunalwahlen soll noch «vor Mitte Juli» beschlossen werden. Das hat die Abgeordnetenkammer am Montag auf ihrer Website mitgeteilt.

Diese Änderung soll bereits bei den nächsten Kommunalwahlen am 11. Juni 2023 gelten. Dabei werde nicht unterschieden, ob ein ausländischer Einwohner aus einem EU-Mitgliedstaat kommt oder nicht. Am Montag wurde die parlamentarische Arbeit in Zusammenhang mit der geplanten Reform aufgenommen und eine Reihe von Änderungsanträgen auf der Grundlage der Stellungnahme des Staatsrats eingereicht.