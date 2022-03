Luxemburg : Vorhandener Baugrund «muss mobilisiert werden»

LUXEMBURG – Bevor neues Bauland erschlossen wird, setzt die Regierung auf bestehende Grundstücke. Doch diese befinden sich offenbar in Privatbesitz.

Auf Initiative von Nathalie Oberweis (déi Lénk) wurde die Wohnungskrise am Donnerstag erneut in der Abgeordnetenkammer thematisiert. «Ohne eine ehrgeizige Steuerreform wird die Krise nicht gelöst werden», sagte die Abgeordnete, die «das Thema des Besitzes und der Zurückhaltung von Grundstücken ansprechen wollte, da die Wohnungskrise die schwerste Krise ist, die Luxemburg erlebt». Nathalie Oberweis zufolge «wird oft gesagt, dass die Wohnungsprobleme in der Verantwortung der Bauträger liegen, aber weder der Staat noch die Gemeinden nehmen ihre Rolle voll wahr».