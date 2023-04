Luxemburg: Vorschläge für mehr Verkehrssicherheit – das fordert die Sécurité routière

In Hinblick auf die kommenden Kommunal- und Parlamentswahlen fordert die Verkehrssicherheitsorganisation eine striktere Regulierung für den Straßenverkehr. Eine Null-Promille-Grenze ist zwar kein Bestanteil des am heutigen Freitag vorgestellten Maßnahmenpakets, dennoch will der Verein mit seinen Vorschlägen für sicherere Straßen im Land sorgen und hofft, mit seinen Vorschlägen «auf breite Zustimmung zu treffen», wie Vereinspräsident Paul Hammelmann erklärt. Hier ein Überblick über die geforderten Maßnahmen der Sécurité routière: