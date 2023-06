Agrarministerium: Vorschlag für Klimaschutz – Irland erwägt Tötung Zehntausender Kühe

Es gibt in Irland etwa 18.000 Milchbauern mit mehr als 7 Millionen Rindern.

Zum Klimaschutz will Irland seinen Viehbestand deutlich verringern und erwägt auch die Tötung Zehntausender Milchkühe. Die Regierung sei fest entschlossen, den Landwirten «freiwillige, finanziell attraktive Optionen zu bieten, zu denen auch die Diversifizierung gehört», sagte eine Sprecherin des Agrarministeriums. Die Branche sei «das Juwel in der Krone des gesamten Agrar- und Ernährungssektors» und habe bereits ein hohes Maß an Nachhaltigkeit vorzuweisen. Dieser Ehrgeiz müsse ausgebaut werden.