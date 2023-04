Opposition: Vorschlag zur Senkung des Wahlalters im Saarland gescheitert

«Fortschritt muss erkämpft werden», hatte zuvor die Abgeordnete Kira Braun (SPD) gesagt. Sie hatte erfolglos an die jüngeren Abgeordneten in der CDU-Fraktion appelliert, dem SPD-Vorschlag zuzustimmen. Die Senkung des Mindestalters für die Teilnahme an Landtags- und Kommunalwahlen sei nötig, weil auch bei der Europawahl in Deutschland bereits das Mindestalter 16 gelte. Der Abgeordnete Jonas Reiter (CDU) argumentierte, es gebe in der Bevölkerung keine Mehrheit für das Wahlrecht ab 16. Auch in Zukunft müsse das Wahlrecht an die Volljährigkeit gekoppelt bleiben.