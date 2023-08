Summer Food: Vorsicht, Deine Wassermelone kann explodieren

Wie oft isst Du Wassermelone?

Ich liebe Wassermelone und esse sie so oft, wie ich sie finde. Wassermelone esse ich nur im Sommer, dann aber häufig. So einmal alle zwei Wochen. Nicht so oft, vielleicht einmal im Monat. Ganz selten nur. Ich hab Wassermelonen gar nicht so gern.