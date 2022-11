Neue Studie: Vorsicht vor Arbeitskollegen – sie verführen dich zu ungesundem Essen

Enge Kolleginnen und Kollegen als Netzwerk

Für ihren Studienbericht in der Fachzeitschrift « BMC Public Health » untersuchten die Kölnerin Lea Ellwardt und ihre Kollegin Anne van der Put von der Abteilung für Soziologie der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Universität Utrecht Daten von 4300 Beschäftigten in 402 Teams und 113 Unternehmen.

Ja, ich wähle oft das gleiche Essen aus. Manchmal – kommt drauf an, was sie essen. Sie inspirieren mich nur sehr selten beim Lunch. Nein, wir essen Unterschiedliches. Ich esse eh meistens allein.

Die Forscherinnen tauften den Bericht «Employees’ Healthy Eating and Physical Activity: The Role of Colleague Encouragement and Behavior». Übersetzt: Gesunde Ernährung und physische Aktivität von Mitarbeitenden: die Rolle von kollegialem Bestärken und Verhalten.