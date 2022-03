Peer Steinbrück am Pranger : Vortragsmillionär in der Defensive

Nach dem öffentlichen Druck reagiert der SPD-Kanzlerkandidat und präsentiert seine Einkünfte aus Vorträgen. Kritik weist er als «absurd» zurück.

Der Ex-Finanzminister hat nach eigenen Angaben zwischen 2009 und 2012 insgesamt 89 Vorträge gegen Geld gehalten. Davon seien 74 mit einem «Standardhonorar» von 15 000 Euro vergütet worden, was einer Netto-Vergütung von ungefähr 7300 Euro entspreche. Steinbrück stellte seine Einkünfte aus Vorträgen am Dienstag auch ins Internet

In der gleichen Zeit habe er, betonte Steinbrück, 237 unentgeltliche Vorträge gehalten. In vielen Fällen habe er auf Honorare verzichtet oder um Spenden zugunsten wohltätiger Zwecke gebeten.

«Kontakt zu Bürgern suchen»

Steinbrück sagte weiter, mit seinem Schritt wolle er «ein Beispiel geben». Allerdings zog auch er eine Grenze: Seine Einkünfte aus Buchverträgen will der SPD-Kanzlerkandidat nicht veröffentlichen, weil in diesem Fall keine Gefahr von Abhängigkeiten bestehe. Zudem müsse er die Interessen seines Co-Autors beachten.

In zwei Fällen attestierten ihm die Wirtschaftsprüfer jedoch mangelnde Transparenz und empfahlen, «die Anzeige nachzuholen». So hat Steinbrück beim Bundestagspräsidenten nicht angegeben, dass er am 13. Oktober 2011 bei der Kerkhoff Consulting GmbH sowie am 19. Oktober 2011 bei der Südwestbank AG Vorträge gegen Honorar gehalten hat.