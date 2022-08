Rheinland-Pfalz: Vorwürfe nach Achterbahn-Unfall – «Niemand hat die Sicherheitsbügel kontrolliert»

In der rheinland-pfälzischen Ortschaft Klotten (Landkreis Cochem) ist am Samstag eine Frau (57) nach einem Sturz aus einer Achterbahn im «Klotti»- Freizeitpark gestorben. Nun teilt ein Augenzeuge (59) gegenüber der «Bild» Informationen zum Unfallhergang mit: «Sie wurde in das schwer zugängliche, dicht bewachsene Gebiet in Richtung Mosel geschleudert, musste zunächst gesucht werden.»