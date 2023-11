Wegen anhaltenden Erdbeben ist die Stadt Grindavik evakuiert worden. Nachdem sich zuerst die Bevölkerung in Sicherheit gebracht hatte, kehrten jetzt viele zurück, um die tierischen Freunde zu retten.

Vulkanausbruch : Stadt in Island evakuiert – was passiert mit den Tieren?

Die tagelangen Erdbeben verursachen schwere Schäden an den Straßen. 20MIN

Der südwestliche Zipfel Islands kommt auch nach tagelangen Erdbebenserien noch nicht zur Ruhe: Laut dem Risikomanagementportal Crisis24 besteht in Grindavik auch am Dienstag weiterhin der Ausnahmezustand, auch eine Rückkehr in ihre Häuser ist für die Anwohnenden noch nicht möglich.

So gross ist die Gefahr noch

Der mehrtägige Erdbebenschwarm, wie eine Reihe von ähnlich starken Beben im gleichen Gebiet auch genannt wird, schwächt sich zwar laufend ab, doch noch immer warnen die Behörden vor einem möglichen Vulkanausbruch.

Diese Leute sind noch vor Ort

Die anhaltende Aktivität ist auch auf den Strassen um Grindavik sichtbar: Im Asphalt klaffen teils große Risse, an anderen Stellen wurden durch die Erdverschiebungen auch Leitungen freigelegt. Mittlerweile sind im Gebiet fast nur noch Angestellte der isländischen Behörden anwesend, die die Situation laufend bewerten.

Denn die Einwohnenden von Grindavik, das knapp 4000 Einwohner zählt und gut 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Reykjavik liegt, wurden wegen der drohenden Gefahr bereits am Abend des 10. November evakuiert – und zwar in höchster Eile.

1 / 6 Der Küstenort Grindavik in Island ist derzeit eine Geisterstadt.

REUTERS/Ben Makori REUTERS Die Anwohner mussten den Ort vor mehreren Tagen aufgrund der anhaltenden Erdbeben verlassen. REUTERS Die anhaltende Aktivität macht sich in diversen Straßenschäden bemerkbar. via REUTERS

Dass dabei viele Haustiere und unzählige Nutztiere zurückblieben, rief gleich mehrere isländische Tierschutzorganisationen auf den Plan. Am Montag hatten die Einwohnerinnen und Einwohner des Ortes nun die Möglichkeit, kurzzeitig an ihren Wohnort zurückzukehren und dort weitere Wertgegenstände sowie ihre tierischen Freunde in Sicherheit zu bringen.

Diese Tiere verharren in Grindavik

So verblieben am Montagabend nur noch einige wenige Tiere im Ort: Elf Katzen, zehn Hühner und ein Hase sind laut der Tierschutzorganisation Dýrfinna noch in Grindavik – möglicherweise seien diese aber auch von ihren Besitzern und Besitzerinnen in Sicherheit gebracht worden, ohne dass dies der Organisation mitgeteilt wurde.

Am Dienstag könnten die Betroffenen erneut die Möglichkeit erhalten, zeitweise in ihre Häuser zurückzukehren, wenn sie die Gelegenheit am Montag nicht nutzen konnten. Ob dies die aktuelle Gefahrenlage zulässt, wird derzeit noch abgeklärt, wie das isländische «Morgunblaðið» schreibt.

