VW pro China : VW-Chef Diess betont Bedeutung Chinas für Wohlstand in Deutschland

Volkswagen-Chef Herbert Diesshat die Bedeutung des chinesischen Markts für die deutsche Konjunktur betont. In Deutschland werde extrem unterschätzt, «wie stark unser Wohlstand von China mitfinanziert wird», sagte Diess dem «Spiegel». Würde die Bundesrepublik sich davon abkoppeln, sähe das Land «völlig anders aus», fuhr er fort und nannte weniger Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung.

China steht immer wieder wegen seiner Arbeitsbedingungen in der Kritik, konkret in der muslimisch geprägten Region Xinjiang, wo VW ein Werk betreibt. Diess versicherte im Gespräch mit dem «Spiegel», dass es im VW-Werk keine Zwangsarbeit gebe. «Ich hatte diesen Standort immer im Blick und habe viele meiner Führungskräfte dort hingeschickt, um sicherzustellen, dass dort alles in Ordnung ist», sagte der Konzernchef. «Ich bin bis heute der Ansicht, dass wir dort bleiben sollten, weil ein Rückzug niemandem nützt.»