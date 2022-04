650 Millionen Euro : VW plant den Formel-1-Einstieg

Die Entscheidung steht unmittelbar bevor. Der VW-Konzern beschließt in den nächsten Tagen den Formel-1-Einstieg. Dafür greift das Unternehmen tief in die Tasche.

Schon seit Längerem wurde spekuliert, am Donnerstag könnte es fix werden: der VW-Konzern wird den Sprung in die Motorsport-«Königsklasse» wagen. Genauer gesagt die Tochterfirma Audi. Der deutsche Autobauer wird dies einer Meldung der «Automobilwoche» zufolge beschließen.

Die Rahmenbedingungen sind bereits klar: Audi strebt eine Kooperation mit McLaren an, soll mit der Einführung des neuen Motoren-Reglements ab 2026 zum Motoren-Partner des Traditionsrennstalls werden. Die VW-Tochter will sich darüber hinaus mit 650 Millionen Euro am Rennstall beteiligen. Die Vertrage sollen noch im April unterschrieben werden.