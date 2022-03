Rallye : VW will mit Ogier Loeb angreifen

Volkswagen hat für das Rallye-WM-Projekt seinen ersten Werksfahrer verpflichtet.

Der Franzose Sébastien Ogier war in der vergangenen Saison einer der schärfsten Konkurrenten von Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb.

Der Konzern nahm den französischen WM-Dritten Sébastien Ogier und dessen Co-Piloten Julien Ingrassia unter Vertrag. Wie VW am Mittwoch mitteilte, soll der 27-jährige Ogier die Entwicklung des Polo R WRC für den WM-Einstieg der Wolfsburger Autobauer 2013 mitgestalten.

«Ich bin sicher, dass sie mit dem Ziel antreten, in der Rallye-WM den Titel zu holen. Und ich freue mich, von Beginn an dabei zu sein», sagte Ogier. In seiner bisherigen Karriere gewann er sieben WM-Läufe.