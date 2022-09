Sechs Stunden muss still gestanden werden

Die «Royal Company of Archers» und die «Yeomen of the Guard», das älteste etablierte Militärkorps, das noch im Vereinigten Königreich im Einsatz ist, stehen ebenfalls bereit. Erstere sind die offiziellen Wachen des Souveräns in Schottland. Als der Sarg der Queen in der St. Giles’ Kathedrale in Edinburgh aufgebahrt war, wurde er von Soldaten der «Royal Company of Archers» bewacht.