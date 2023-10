Wachstum bei Paketen: Post befördert immer weniger Briefe

Die Postdienste in Luxemburg haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von 194,2 Millionen Euro erwirtschaftet, was einer Steigerung von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies geht aus dem am Montag veröffentlichten Bericht des luxemburgischen Regulierungsinstituts ILR hervor. Die Briefdienste machen zwar nach wie vor den größten Teil des Umsatzes aus, doch ihr Anteil sinkt, da die Paketdienste weiter Marktanteile gewinnen. Vom Gesamtumsatz entfallen 104,8 Millionen Euro auf Briefe, was einem Rückgang von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. 89,4 Millionen Euro entfallen auf die Paketdienste (ein Plus von elf Prozent).